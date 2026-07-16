Sur le Chemin de Saint Jacques et l’association « Compostelle en Rhône-Alpes », Église Saint-Nizier, Lyon

Informations pratiques

Sur le Chemin de Saint Jacques et l’association « Compostelle en Rhône-Alpes » 19 et 20 septembre Église Saint-Nizier Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Stand d’information sur le Chemin de Saint-Jacques et l’association « Compostelle en Rhône-Alpes ».

Objectif: répondre à toutes les demandes d’information sur le Chemin de Saint-Jacques, les différents itinéraires possibles, particulièrement en Rhône-Alpes …

Église Saint-Nizier Place Saint-Nizier, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.saintnizier.fr/association-les-amis-de-saint-nizier Église du XIVe siècle de style gothique flamboyant bâtie sur le site d’un oratoire du 2e siècle, lieu de prière des Premiers Chrétiens de Lyon.

Dans l’église, les nefs latérales et les chapelles restaurées abritent de nombreuses œuvres d’art, tableaux et sculptures, dont la statue de Notre-Dame de Grâce, œuvre d’Antoine Coysevox, sculpteur de Louis XIV à Versailles, et la statue récente de la Bienheureuse Pauline Jaricot, vénérée pour sa charité au XIXe siècle.

Sur les piliers, le Chemin de Croix peint par Bruno Desroche en 2020 nous interpelle par sa lumineuse actualité. De remarquables vitraux illuminent l’ensemble de cette église.

La crypte, recouverte de mosaïques récemment restaurées, conserve la mémoire du martyr des chrétiens dont Saint Pothin et Sainte Blandine, lors des persécutions de l’an 177.

Stand d’information sur le Chemin de Saint-Jacques et l’association « Compostelle en Rhône-Alpes ».

©Association Compostelle en Rhône-Alpes