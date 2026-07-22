Sur le chemin des fables Compagnie le Creac’h Lille

Informations pratiques

Lille

Sur le chemin des fables Compagnie le Creac’h

47/49 rue d’Arras Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Fables de Jean de La Fontaine nous sont si familières que nous prenons toujours plaisir à les entendre à nouveau, et même à les partager. Nous redécouvrons, en autres, Le Corbeau et le Renard , Le Chien et le Loup , ainsi que La Cigale et la Fourmi . Mais notre voyage ne s’arrête pas là nous explorons également les Fables de Marie de France, fabuliste du 12e siècle, qui a inspiré Jean de La Fontaine et qui fut invisibilisée. Sans oublier Ésope.

**Gratuit**

**Durée** 1 h

**Tout public -** **À partir de** 8 ans

**Dimanche 20 septembre**, 15 h 30

**Dimanche 20 septembre**, 17 h 30

**Entrée libre Dans la limite des places disponibles**

————————–

_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_

Les Fables de Jean de La Fontaine nous sont si familières que nous prenons toujours plaisir à les entendre à nouveau, et même à les partager. Nous redécouvrons, en autres, Le Corbeau et le Renard , Le Chien et le Loup , ainsi que La Cigale et la Fourmi . Mais notre voyage ne s’arrête pas là nous explorons également les Fables de Marie de France, fabuliste du 12e siècle, qui a inspiré Jean de La Fontaine et qui fut invisibilisée. Sans oublier Ésope.

**Gratuit**

**Durée** 1 h

**Tout public -** **À partir de** 8 ans

**Dimanche 20 septembre**, 15 h 30

**Dimanche 20 septembre**, 17 h 30

**Entrée libre Dans la limite des places disponibles**

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_Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine_ .

47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Nord Hauts-de-France +33 3 20 95 08 82 mfmoulins@mairie-lille.fr

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English :

Jean de La Fontaine’s Fables are so familiar to us that we always enjoy hearing them again—and even sharing them. Among others, we rediscover “The Crow and the Fox,” “The Dog and the Wolf,” and “The Cicada and the Ant.” But our journey doesn’t end there: we also explore the fables of Marie de France, a 12th-century fabulist who inspired Jean de La Fontaine and whose work was long overlooked. Not to mention Aesop.

**Free**

**Duration** 1 hour

**All ages -** **Ages 8 and up**

**Sunday, September 20**, 3:30 p.m.

**Sunday, September 20**, 5:30 p.m.

**Free admission—subject to availability**

————————–

_As part of the European Heritage Days_

L’événement Sur le chemin des fables Compagnie le Creac’h Lille a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme