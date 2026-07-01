Sur le chemin des fables – Compagnie le Creac’h, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Sur le chemin des fables – Compagnie le Creac’h Dimanche 20 septembre, 15h30, 17h30 Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les Fables de Jean de La Fontaine nous sont si familières que nous prenons toujours plaisir à les entendre à nouveau, et même à les partager. Nous redécouvrons, en autres, « Le Corbeau et le Renard », « Le Chien et le Loup », ainsi que « La Cigale et la Fourmi ». Mais notre voyage ne s’arrête pas là : nous explorons également les Fables de Marie de France, fabuliste du 12e siècle, qui a inspiré Jean de La Fontaine et qui fut invisibilisée. Sans oublier Ésope.

Gratuit

Durée 1 h

Tout public –À partir de 8 ans

Dimanche 20 septembre, 15 h 30

Dimanche 20 septembre, 17 h 30

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles

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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Un voyage à travers les fables de La Fontaine, d’Ésope et de Marie de France, entre classiques familiers et redécouverte d’une fabuliste du 12e siècle qui fut invisibilisée.

Collectif Artimuse