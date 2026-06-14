Sur le fil d’Ariane à Paris Théâtre Darius Milhaud Paris
Sur le fil d’Ariane à Paris Théâtre Darius Milhaud Paris mardi 7 juillet 2026.
Redécouvrez la
capitale à travers les yeux de la petite araignée Ariane, accompagnée bien sûr,
par son fidèle conteur à chapeau. Un théâtre musical avec pour décors la ville
lumière, la première étape des grandes aventures d’Ariane qui rêve de faire le
tour du monde !
Un conte
initiatique en chansons avec de la musique live en duo guitare et violon, des
exploits physiques et des énigmes pour toute la famille !
Et toujours :
Une métaphore tirée de la mythologie grecque (un lien avec la liberté), un
conte initiatique (Ariane va découvrir Paris au fil de ses aventures
musicales), une fable écologique (l’enfant n’est-il pas monstrueux du point de
vue de l’araignée ?).
Nous parlons de
choses universelles que nous abordons de façon poétique, drôle et dramatique :
de l’infiniment petit, du respect du vivant et de la nature jusqu’à
l’infiniment grand, de l’émerveillement du monde et la place que l’on peut y
avoir.
Sur le fil
d’Ariane ouvre à la conscience de l’autre, parle de la normalité et de la
différence. Il interroge le rapport entre humains et insectes en partant du
point de vue de l’araignée et sensibilise à la fragilité de la biodiversité, à
notre place au sein de cet écosystème.
Sur le fil
d’Ariane à Paris, est le deuxième épisode des aventures d’Ariane. Son histoire
a commencé sur une île perdue au milieu de l’océan : Sur le Fil d’Ariane : Le
départ ! À voir avant ou après le deuxième épisode.
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
————————————————————–
Auteur,
compositeur & Mise en scène : Airnest
Interprètes :
Airnest et Julie Kucharski en alternance avec Yuma Pochet, Clémence Henry ou Marie Klein
Genre
: Spectacle musical
Jeune public de 4 à 99 ans
Durée
du spectacle : 45mn
Redécouvrez la capitale à travers les yeux de la petite araignée Ariane qui, après avoir traversé un océan tout entier, arrive à Paris… Un spectacle musical pour toute la famille ! De 4 à 99 ans.
Du jeudi 16 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h15
Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
mardi, vendredi
de 14h30 à 15h15
payant
De 6 à 9 euros.
Tout public. A partir de 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T15:15:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:15:00+02:00;2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T15:15:00+02:00;2026-07-17T14:30:00+02:00_2026-07-17T15:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/
Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- #Résidence Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris 14 juin 2026
- Hillai Govreen Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 14 juin 2026
- Earth, Wind & Fire Tribute! JASS CLUB PARIS Paris 14 juin 2026