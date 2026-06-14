Sur le fil d’Ariane à Paris Théâtre Darius Milhaud Paris

Redécouvrez la

capitale à travers les yeux de la petite araignée Ariane, accompagnée bien sûr,

par son fidèle conteur à chapeau. Un théâtre musical avec pour décors la ville

lumière, la première étape des grandes aventures d’Ariane qui rêve de faire le

tour du monde !

Un conte

initiatique en chansons avec de la musique live en duo guitare et violon, des

exploits physiques et des énigmes pour toute la famille !

Et toujours :

Une métaphore tirée de la mythologie grecque (un lien avec la liberté), un

conte initiatique (Ariane va découvrir Paris au fil de ses aventures

musicales), une fable écologique (l’enfant n’est-il pas monstrueux du point de

vue de l’araignée ?).

Nous parlons de

choses universelles que nous abordons de façon poétique, drôle et dramatique :

de l’infiniment petit, du respect du vivant et de la nature jusqu’à

l’infiniment grand, de l’émerveillement du monde et la place que l’on peut y

avoir.

Sur le fil

d’Ariane ouvre à la conscience de l’autre, parle de la normalité et de la

différence. Il interroge le rapport entre humains et insectes en partant du

point de vue de l’araignée et sensibilise à la fragilité de la biodiversité, à

notre place au sein de cet écosystème.

Sur le fil

d’Ariane à Paris, est le deuxième épisode des aventures d’Ariane. Son histoire

a commencé sur une île perdue au milieu de l’océan : Sur le Fil d’Ariane : Le

départ ! À voir avant ou après le deuxième épisode.

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

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Auteur,

compositeur & Mise en scène : Airnest

Interprètes :

Airnest et Julie Kucharski en alternance avec Yuma Pochet, Clémence Henry ou Marie Klein

Genre

: Spectacle musical

Jeune public de 4 à 99 ans

Durée

du spectacle : 45mn

Redécouvrez la capitale à travers les yeux de la petite araignée Ariane qui, après avoir traversé un océan tout entier, arrive à Paris… Un spectacle musical pour toute la famille ! De 4 à 99 ans.

Du jeudi 16 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h15

Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

mardi, vendredi

de 14h30 à 15h15

payant

De 6 à 9 euros.

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T14:30:00+02:00_2026-07-07T15:15:00+02:00;2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:15:00+02:00;2026-07-16T14:30:00+02:00_2026-07-16T15:15:00+02:00;2026-07-17T14:30:00+02:00_2026-07-17T15:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80, allée Darius Milhaud 75019 Paris

https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/



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