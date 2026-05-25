Sur les chantiers de l’éternité Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

C’est l’histoire d’un lieu: les Chantiers de l’Éternité.

Une utopie artistique , scientifique et humaine. Un seul acteur. Une adresse directe au public. Une nécessité de raconter cet espace où pendant longtemps, des chercheurs ont conçu des projets repoussant les limites dans de nombreux domaines.

Le récit fait apparaître les constructions sur lesquelles les ouvriers ont travaillées, leurs improbables projets, leurs victoires sur une perception commune du monde. La scène devient alors un nouveau chantier. Raconter, jouer , apparaissent comme les outils permettant de prolonger l’utopie.

C’est My-Name-is, l’enfant qui a grandi sur ces Chantiers, qui nous raconte cette histoire et celle de tous les autres ouvriers.

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h00 à 20h10

Le mercredi 08 juillet 2026

de 21h00 à 21h10

payant

Tarif Plein : 15,50€

Tarif Réduit : 10,50€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T21:10:00+02:00;2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T20:10:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/sur-les-chantiers-de-leternite-3/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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