Sur les Chemins de la laine Feutrage La Chaud Mazet-Saint-Voy
Sur les Chemins de la laine Feutrage La Chaud Mazet-Saint-Voy jeudi 30 juillet 2026.
Sur les Chemins de la laine Feutrage
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Initiation feutrage laine rustique. Réalisation photophore, cache-pot ou kokedama. Matériel et matière 1ère inclus. Dès 15 ans.
.
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to rustic wool felting. Creation of photophore, cache-pot or kokedama. Materials and 1st grade included. From age 15.
L’événement Sur les Chemins de la laine Feutrage Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon