Sur les chemins de la laine filage La Chaud Mazet-Saint-Voy

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
2026-08-12
Filer la laine au rouet et au fuseau. Fabrication d’un fil retors. Matériel et matière 1ère inclus. Dès 15 ans.
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
English :
Spinning wool with spinning wheel and spindle. Twisted yarn production. Materials and 1st grade included. Ages 15 and up.
