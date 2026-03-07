Sur les Chemins de la Laine Lavage La Chaud Mazet-Saint-Voy
Sur les Chemins de la Laine Lavage La Chaud Mazet-Saint-Voy mardi 7 juillet 2026.
Mazet-Saint-Voy
Sur les Chemins de la Laine Lavage
La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Trier et laver une toison brute de mouton pour un projet créatif. Matériel et matière première inclus
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La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
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English :
Sort and wash raw sheep fleece for a creative project. Materials and raw materials included
L’événement Sur les Chemins de la Laine Lavage Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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