Sur les Chemins de la Laine Lavage La Chaud Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

Sur les Chemins de la Laine Lavage

La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Trier et laver une toison brute de mouton pour un projet créatif. Matériel et matière première inclus

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La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com

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English :

Sort and wash raw sheep fleece for a creative project. Materials and raw materials included

L’événement Sur les Chemins de la Laine Lavage Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon