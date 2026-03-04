Sur les chemins de la laine tissage La Chaud Mazet-Saint-Voy
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Tissage fil de laine et/ou autre matériau sur cadre. Réalisation à emporter. Matériel et matière 1ère inclus. Dès 8 ans.
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
English :
Weaving of wool yarn and/or other materials on frame. Production to take away. Materials and 1st material included. Ages 8 and up.
L’événement Sur les chemins de la laine tissage Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon