Sur les Chemins de la Laine Tricot La Chaud Mazet-Saint-Voy mardi 11 août 2026.
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Apprendre les bases du crochet (chaînette, maille serrée, bride, et +…). Matériel et matière 1ère inclus. Dès 15 ans.
La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
English :
Learn the basics of crochet (chain stitch, tight stitch, bridle, and more…). Materials and 1st grade included. From age 15.
