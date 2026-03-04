Sur les Chemins de la Laine Tricot La Chaud Mazet-Saint-Voy

Sur les Chemins de la Laine Tricot

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Apprendre les bases du crochet (chaînette, maille serrée, bride, et +…). Matériel et matière 1ère inclus. Dès 15 ans.

.

La Chaud 1325, route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn the basics of crochet (chain stitch, tight stitch, bridle, and more…). Materials and 1st grade included. From age 15.

L’événement Sur les Chemins de la Laine Tricot Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon