Sur les Chemins de la Laine Tricoter La Chaud Mazet-Saint-Voy
Sur les Chemins de la Laine Tricoter La Chaud Mazet-Saint-Voy mercredi 15 juillet 2026.
Mazet-Saint-Voy
Sur les Chemins de la Laine Tricoter
La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-25
Tricoter la laine initiation au tricot avec Marylène
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La Chaud 1325 route de Mazalibrand Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 01 59 reinesdespres43@gmail.com
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English :
Knitting wool: introduction to knitting with Marylène
L’événement Sur les Chemins de la Laine Tricoter Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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