Sur les pas de… Henri Lebert, Musée d’Unterlinden, Colmar

Informations pratiques

Sur les pas de… Henri Lebert Vendredi 2 octobre, 09h00 Musée d’Unterlinden Haut-Rhin

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher

Journée de croquis dédiée à la découverte de l’œuvre de l’artiste colmarien Henri Lebert (1794-1862). À travers les collections du musée Unterlinden et de la Bibliothèque des Dominicains, partez à la rencontre du regard poétique d’un artiste amoureux de sa région. Expérimentez le relevé d’architecture en observant et dessinant à partir des peintures de paysages pittoresques et des précieux carnets de dessins d’Henri Lebert.

Musée d’Unterlinden Rue d’Unterlinden, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389201550 https://www.musee-unterlinden.com [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 89 20 22 79 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@musee-unterlinden.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-unterlinden.com/evenements/atelier-de-croquis-le-crayon-inspire-15-05-26-3-2/ »}] Couvent du XIIIe siècle relié à un ancien bâtiment des bains municipaux inauguré en 1906 par une extension terminée en 2015 par les architectes bâlois Herzog et de Meuron.

Par Eric Nieder, architecte et Urban Sketcher

© Musée Unterlinden