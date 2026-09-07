« Sur les pas de Nostradamus », MAISON DE NOSTRADAMUS, Salon-de-Provence

Informations pratiques

« Sur les pas de Nostradamus » 19 et 20 septembre MAISON DE NOSTRADAMUS Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Partez à la découverte de la maison de Nostradamus lors d’une visite guidée captivante.

Une occasion unique de découvrir ce lieu chargé d’histoire et d’en apprendre davantage sur la vie de ce célèbre personnage de la Renaissance.

Places limitées à 15 personnes.

MAISON DE NOSTRADAMUS Rue Nostradamus 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 64 31 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60″}] La Maison de Nostradamus est un lieu de mémoire et une maison d’écrivain labellisée « Maison des illlustres ».

Dans cette maison vécut et mourut Michel de Notredame dit Nostradamus.

Venez découvrir la vie de cet illustre personnage à travers son enfance, ses études, ses pérégrinations et ses différents savoir : humanisme, médecine, astrologie.

Partez à la découverte de la maison de Nostradamus lors d’une visite guidée captivante.

©Ville de Salon