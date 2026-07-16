Sur les pas des Mineurs de Fer, Carreau de la Mine. Le Bois 2. Nyoiseau. Segré-en-Anjou-Bleu, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Sur les pas des Mineurs de Fer Dimanche 20 septembre, 11h00 Carreau de la Mine. Le Bois 2. Nyoiseau. Segré-en-Anjou-Bleu Maine-et-Loire

De 11h00 à 18h00 des membres du CA sont présents pour renseigner les visiteurs. Les autres acteurs présents sur le Carreau proposent des animations toute la journée et les ateliers des artistes sont ouverts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’ancien site minier avec l’Association des Mines de Fer de l’Anjou qui propose des visites guidées sur son site « Sur les pas des Mineurs de Fer »

• Visite libre avec panneaux explicatifs de 11h à 18h

• Visite guidée à 15h

• Gratuit

• Accessible PMR – Chiens tenus en laisse

Carreau de la Mine. Le Bois 2. Nyoiseau. Segré-en-Anjou-Bleu Carreau du Bois II Nyoiseau 49500 Segré-en-Anjou-Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Nyoiseau Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 80 96 34 41 http://www.minesdefer-anjou.fr Les Mines de fer du carreau de Bois II sont les derniers témoins de la richesse du sous-sol et de l’histoire industrielle de l’Anjou bleu.

Découvrez les Mines de Fer de l’Anjou, un site patrimonial unique qui fait revivre l’histoire industrielle du territoire et plusieurs siècles d’activité minière. Ancienne exploitation emblématique du bassin angevin, ce lieu invite à comprendre le quotidien des mineurs et l’évolution des techniques d’extraction du fer qui ont façonné le paysage local.

Découverte de l’ancien site minier avec l’Association des Mines de Fer de l’Anjou qui propose des visites guidées sur son site « Sur les pas des Mineurs de Fer »

©OTAB