Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire centre diocésain cour d’honneur Besançon
Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire centre diocésain cour d’honneur Besançon lundi 6 juillet 2026.
Besançon
Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire
centre diocésain cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – 3 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
n°1 VISITE INSOLITE Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire
par Bénédicte Baudoin, historienne
Et si vous remontiez le temps jusqu’en 1930 à l’époque du Grand Séminaire ? Au gré de l’emploi du temps d’un des professeurs, vous découvrirez la chapelle, la galerie des moulages, le réfectoire et bien d’autres endroits empreints d’histoire. .
centre diocésain cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire
L’événement Sur les pas du père Pfister au Grand Séminaire Besançon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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