Sur les pas d’une figure de l’Eglise de Lille #3 : Charles DE GAULLE, « le petit lillois de Paris », Grand place, Lille

Informations pratiques

Sur les pas d’une figure de l’Eglise de Lille #3 : Charles DE GAULLE, « le petit lillois de Paris » Dimanche 20 septembre, 10h30 Grand place Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir la dimension spirituelle et familiale de Charles DE GAULLE à travers les lieux qui ont marqué son histoire.

De ses ancêtres à sa famille, en passant par les églises, établissements et quartiers emblématiques de Lille qu’il a fréquentés lors de ses séjours dans sa ville natale, ce parcours permet de mieux comprendre les racines qui ont nourri sa réflexion et son engagement tout au long de sa vie.

Une découverte originale du patrimoine lillois à la rencontre d’un homme, d’une famille et d’un héritage spirituel profondément ancrés dans l’histoire de Lille.

Parcours organisé par l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille en partenariat avec les équipes de la Maison Natale DE GAULLE.

Grand place Pl. du Général de Gaulle, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lille.fr/Journees-europeennes-du-Patrimoine »}]

Dans le cadre des Journées du patrimoine – 2026, venez découvrir la dimension spirituelle et familiale de Charles DE GAULLE à travers les lieux qui ont marqué son histoire.

D.R