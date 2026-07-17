Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police, Place Sathonay, Lyon

Informations pratiques

Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police 19 et 20 septembre Place Sathonay Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sur les traces de la police lyonnaise

Du Moyen-Âge à nos jours

Balade découvertede la place Sathonay à la place Bellecour à travers des lieux, des bâtiments, actuels ou disparus

Place Sathonay Place Sathonay 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://https//www.slhp.fr [{« type »: « email », « value »: « reservation@slhp.fr »}] TCL lignes bus, métro, parkings

Sur les traces de la police lyonnaise

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