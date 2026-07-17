AGENDA · Lyon
Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police, Place Sathonay, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Place Sathonay · Lyon
Informations pratiques
Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police 19 et 20 septembre Place Sathonay Métropole de Lyon
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Sur les traces de la police lyonnaise
Du Moyen-Âge à nos jours
- Balade découvertede la place Sathonay à la place Bellecour à travers des lieux, des bâtiments, actuels ou disparus
Place Sathonay Place Sathonay 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://https//www.slhp.fr [{« type »: « email », « value »: « reservation@slhp.fr »}] TCL lignes bus, métro, parkings
Sur les traces de la police lyonnaise
©slhp
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