UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police, Place Sathonay, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Place Sathonay · Lyon

Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police, Place Sathonay, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Sathonay
Adresse
Place Sathonay 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 30 personnes

Sur les traces de la police lyonnaise par la société Lyonnaise d’histoire de la police 19 et 20 septembre Place Sathonay Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sur les traces de la police lyonnaise

Du Moyen-Âge à nos jours

  • Balade découvertede la place Sathonay à la place Bellecour à travers des lieux, des bâtiments, actuels ou disparus

Place Sathonay Place Sathonay 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://https//www.slhp.fr [{« type »: « email », « value »: « reservation@slhp.fr »}] TCL lignes bus, métro, parkings
Sur les traces de la police lyonnaise

©slhp

À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)