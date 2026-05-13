Sur les traces de Marguerite, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

Sur les traces de Marguerite Samedi 23 mai, 20h00 La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les élèves de seconde option cinéma-audiovisuel du lycée Jean Monnet présentent leur projet conduit avec le musée dans le cadre de la classe, l’oeuvre.

Le court-métrage fantastique réalisé dans le musée au cours des dernières semaines sera diffusé en continu toute la soirée.

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr Arts et traditions populaires du pays cognaçais.

Écoles flamande et hollandaise XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Objets d’arts décoratifs de style Art Nouveau.

Peintres régionaux.

Collections archéologiques issues des gisements préhistoriques de la région.

Les élèves de seconde option cinéma-audiovisuel du lycée Jean Monnet présentent leur projet conduit avec le musée dans le cadre de la classe, l’oeuvre.

© Musées de Cognac