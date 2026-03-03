Sur les traces de Paul Ricard Arles

Sur les traces de Paul Ricard

Samedi 16 mai 2026 de 14h à 16h. Domaine de Méjanes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Une visite émouvante commentée pour rentrer dans les coulisses de l’Histoire de Paul Ricard et de son légendaire Domaine de Méjanes.

Une balade à pied au départ du mythique comptoir de Paul Ricard jusqu’au Musée consacré à la vie du grand entrepreneur français, en passant par ses salons privés, toujours habités par la famille Ricard et accessibles exceptionnellement pour vous.

L’opportunité unique de rentrer dans des lieux interdits au public, d’entendre les histoires vraies et les anecdotes basées sur les écrits de Paul Ricard et les récits de ses enfants et de ses petits-enfants… des anciens et des collaborateurs du Patron.



Une parenthèse magique de deux heures environ, dans l’histoire du patrimoine français et des grandes personnalités dont le destin à croisé un jour celui de Méjanes. Un moment de partage et d’émotions qui ne laisse personne indifférent… .

Domaine de Méjanes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A moving guided tour behind the scenes of the history of Paul Ricard and his legendary Domaine de Méjanes.

