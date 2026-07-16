Sur les traces du passé, Cité Nature Arras, Arras

Informations pratiques

Sur les traces du passé 19 et 20 septembre Cité Nature Arras Pas-de-Calais

groupe de 15 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour les journées du patrimoine, Cité Nature vous invite à re-découvrir le site industriel d’hier et de faire une visite ludique du site d’aujourd’hui. Une belle occasion pour nos visiteurs de voir les plans originaux du site industriel datant des années 1920, mais aussi de pouvoir admirer les lampes de mineurs usinées en ce lieu.

Cité Nature Arras 25 bd Schuman 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 21 59 59 http://www.citenature.com

Pour les journées du patrimoine, Cité Nature vous invite à re-découvrir le site industriel d’hier et de faire une visite ludique du site d’aujourd’hui. Une belle occasion pour nos visiteurs de voir…

©Cité Nature