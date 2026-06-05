Sur les traces du temps lontan, Maison de M. Mickael Agathe, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Maison de M. Mickael Agathe · Saint-Pierre
Informations pratiques
Sur les traces du temps lontan 19 et 20 septembre Maison de M. Mickael Agathe La Réunion
Limité à 20 personnes – Places limitées – réservation obligatoire – Le lieu de RDV est donnée à la réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00
Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.
Maison de M. Mickael Agathe Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]
Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.
© Cliché Pascal Laude
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