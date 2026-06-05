Sur les traces du temps lontan, Maison de M. Mickael Agathe, Saint-Pierre

Informations pratiques

Sur les traces du temps lontan 19 et 20 septembre Maison de M. Mickael Agathe La Réunion

Limité à 20 personnes – Places limitées – réservation obligatoire – Le lieu de RDV est donnée à la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00

Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.

Maison de M. Mickael Agathe Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}]

Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.

© Cliché Pascal Laude