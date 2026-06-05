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Sur les traces du temps lontan, Maison de M. Mickael Agathe, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Maison de M. Mickael Agathe · Saint-Pierre

Sur les traces du temps lontan, Maison de M. Mickael Agathe, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de M. Mickael Agathe
Adresse
Saint-Pierre
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Limité à 20 personnes - Places limitées - réservation obligatoire - Le lieu de RDV est donnée à la réservation

Sur les traces du temps lontan 19 et 20 septembre Maison de M. Mickael Agathe La Réunion

Limité à 20 personnes – Places limitées – réservation obligatoire – Le lieu de RDV est donnée à la réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T08:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T08:30:00+02:00

Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.

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Visite d’un lieu insolite chez Mickael Agathe, passionné d’histoire et de patrimoine, qui vous fera découvrir l’histoire de La Réunion à travers sa collection unique de meubles et d’objets lontan.

© Cliché Pascal Laude

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