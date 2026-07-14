Surgères Brass Festival Scène des Douves 24 juillet 2026 Square du Château Surgères

Informations pratiques

Surgères

Surgères Brass Festival Scène des Douves 24 juillet 2026

Square du Château Scène du Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Depuis 2016 le Surgères Brass Festival fait vibrer les cuivres dans le parc du Château de Surgères, et vous en fait voir de toutes les couleurs (musicales) Marching Band de l’Académie puis Borgiaq Brass Band

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Square du Château Scène du Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

Since 2016, the Surgères Brass Festival has been bringing the brass section to life in the grounds of the Château de Surgères, treating you to a whole range of musical styles: the Academy Marching Band, followed by the Borgiaq Brass Band

L’événement Surgères Brass Festival Scène des Douves 24 juillet 2026 Surgères a été mis à jour le 2026-07-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin