SURVIVORS · CERCLE UNDERGROUND La Place Paris

Après dix ans d’absence et un retour triomphal à guichets fermés en 2025, le Cercle Underground signe définitivement son grand retour et réinvestit l’écrin prestigieux de l’Auditorium de Radio France, porté cette année par France Inter.

Cette année encore, l’événement affirme son statut de rendez-vous majeur de la danse hip-hop internationale. 12 équipes internationales venues de Hollande, Brésil, Japon, États-Unis, Belgique, France et d’autres horizons s’affronteront en Break, Hip Hop et House, dans une ambiance brute et survoltée.

Au cœur du Cercle Underground, un format exigeant et emblématique : des battles en équipes 3 vs 3, où les danseurs défendent leur crew, leur nom, leur histoire. Chaque passage est un engagement total, où l’on joue son tee-shirt, sa sueur, son honneur. Plus qu’une compétition, le Cercle Underground est un spectacle à part entière, une performance à vivre intensément où le mouvement est une déclaration.

Ici, chaque battle est une finale.

Mais avant d’entrer dans le Cercle… il faut survivre.

Habituellement, 4 équipes par discipline sont sélectionnées.

Cette année, seules 3 équipes auront leur place directe.

La 4ᵉ place, il faudra la gagner lors des pré-sélections le 26.06.2026 à La Place.

Bienvenue dans les SURVIVORS !

Une seule équipe par discipline décrochera son ticket pour le Cercle Underground.

Pas de place pour l’hésitation. Ici, on ne cherche pas des danseurs, on veut des SURVIVORS !

Inscriptions crews : cercle.underground@gmail.com

Dimanche 28 juin 2026, dès 14h, l’Auditorium redeviendra une arène où la danse hip-hop se vit sans filtre et sans frontières. Pré-sélections le vendredi 26 juin à La Place.

Le vendredi 26 juin 2026

de 16h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T16:30:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/survivors-cercle-underground



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

