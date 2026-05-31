Sustain 2026 • Meryem Aboulouafa et Dj Startup, Gare Saint Sauveur, Lille

Sustain 2026 • Meryem Aboulouafa et Dj Startup Dimanche 27 septembre, 17h00 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00

Meryem Aboulouafa + Dj Startup

Proposé par L’Aéronef dans le cadre de Sustain 2026, respiration créative et réflexion collective, à Lille et dans la métropole lilloise du 23 au 27 septembre 2026.

Crédit : © Hind Aliliche

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] [{« link »: « https://aeronef.fr/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Pop folk et musiques de danse dans le cadre de Sustain 2026

© Hind Aliliche