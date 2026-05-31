Sustain 2026 • Meryem Aboulouafa et Dj Startup, Gare Saint Sauveur, Lille
Sustain 2026 • Meryem Aboulouafa et Dj Startup, Gare Saint Sauveur, Lille dimanche 27 septembre 2026.
Sustain 2026 • Meryem Aboulouafa et Dj Startup Dimanche 27 septembre, 17h00 Gare Saint Sauveur Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T20:00:00+02:00
Meryem Aboulouafa + Dj Startup
Proposé par L’Aéronef dans le cadre de Sustain 2026, respiration créative et réflexion collective, à Lille et dans la métropole lilloise du 23 au 27 septembre 2026.
Crédit : © Hind Aliliche
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}] [{« link »: « https://aeronef.fr/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Pop folk et musiques de danse dans le cadre de Sustain 2026
© Hind Aliliche
À voir aussi à Lille (Nord)
- Rêves Partis, Halle au Sucre, Lille 2 juin 2026
- Agissons pour les pollinisateurs, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 3 juin 2026
- Cinéma Jeune Public « Azur et Asmar », Gare Saint Sauveur, Lille 3 juin 2026
- Azur et Asmar, Gare Saint Sauveur, Lille 3 juin 2026
- Land’art de saison, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 3 juin 2026