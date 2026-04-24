SUZANA BARTAL JOUE LISZT (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

SUZANA BARTAL JOUE LISZT (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Suzana Bartal à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

Pianiste franco-hongroise, Suzana Bartal est reconnue comme l’une des plus grandes interprètes actuelles de Franz Liszt. Son enregistrement de l’intégrale des Années de pèlerinage, salué par la critique internationale et distingué par l’Académie Franz Liszt, fait référence dans la discographie.

Invitée des plus grandes salles, de la Philharmonie de Paris au Concertgebouw d’Amsterdam, elle propose un récital consacré aux plus belles pages des Années de pèlerinage. .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Suzana Bartal at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

L’événement SUZANA BARTAL JOUE LISZT (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE