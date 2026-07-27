SVEN MICHEL SUMMERBOP5TET TAQUIN Indre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tout public

Sven Michel est un batteur et tromboniste de jazz très actif de la scène nantaise. On a pu l’entendre dans des groupes comme SubuteX, Ensemble Nist-Nah, Afrolab, Radio Polka, La Loma, Qobalt, Myriad Big Band, Nao’s the time Big Band, …Il réunit ce quintet autour d’une même vision de la liberté musicale pour revisiter un répertoire emblématique du jazz, de façon instinctive et raffinée. De Charlie Parker à Chick Corea en passant par Duke Ellington et Herbie Hancock, ils repoussent les limites du quintet pour proposer une musique vivante, intense et pleine de surprises. Un voyage musical où le swing, l’audace et la sensibilité se rencontrent à chaque instant. Elora Antolin – chant, scatRémi Pardigol – pianoSébastien Chasseray – guitareErwan El Mohajir – contrebasseSven Michel – batterie

TAQUIN Indre 44610



Afficher la carte du lieu TAQUIN et trouvez le meilleur itinéraire

