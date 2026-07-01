Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Sweet Thrill en Concert

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La compagnie Les Utopies présente: Sweet Thrill en Concert

La compagnie Les Utopies présente: Sweet Thrill en Concert

Entre jazz, soul, blues et pop, Sweet Thrill revisite les grands classiques avec fraîcheur et élégance. De Frank Sinatra à Bruno Mars, de Bob Marley à Sting , le concert fait dialoguer les époques avec sensibilité et énergie.

Une parenthèse musicale chaleureuse, portée par quatre jeunes artistes passionnés .

avec:

Aurélie Judith (chant)

Tristan Dupont (guitare)

Thibault Legrand (basse)

Quentin Loisel (batterie) 12 .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 81 87 51 cie.les.utopies@gmail.com

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English :

The Les Utopies theater company presents: Sweet Thrill in Concert

L’événement Sweet Thrill en Concert Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE