Sweet Thrill en Concert Meung-sur-Loire
samedi 25 juillet 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Sweet Thrill en Concert
La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
La compagnie Les Utopies présente: Sweet Thrill en Concert
La compagnie Les Utopies présente: Sweet Thrill en Concert
Entre jazz, soul, blues et pop, Sweet Thrill revisite les grands classiques avec fraîcheur et élégance. De Frank Sinatra à Bruno Mars, de Bob Marley à Sting , le concert fait dialoguer les époques avec sensibilité et énergie.
Une parenthèse musicale chaleureuse, portée par quatre jeunes artistes passionnés .
avec:
Aurélie Judith (chant)
Tristan Dupont (guitare)
Thibault Legrand (basse)
Quentin Loisel (batterie) 12 .
La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 81 87 51 cie.les.utopies@gmail.com
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English :
The Les Utopies theater company presents: Sweet Thrill in Concert
L’événement Sweet Thrill en Concert Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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