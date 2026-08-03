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AGENDA · Royan

Swimrun Royan Côte de Beauté Royan

samedi 19 septembre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Esplanade Kerimel de Kerveno
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Swimrun Royan Côte de Beauté

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Trois formats en solo ou duo qui alternent natation et course à pied suivant votre niveau.
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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   triathclubroyannais@yahoo.fr

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English :

Three solo or duo formats that alternate between swimming and running, depending on your skill level.

L’événement Swimrun Royan Côte de Beauté Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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