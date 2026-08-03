Swimrun Royan Côte de Beauté Royan
samedi 19 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Swimrun Royan Côte de Beauté
Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Trois formats en solo ou duo qui alternent natation et course à pied suivant votre niveau.
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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine triathclubroyannais@yahoo.fr
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English :
Three solo or duo formats that alternate between swimming and running, depending on your skill level.
L’événement Swimrun Royan Côte de Beauté Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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