Informations pratiques

Royan

Swimrun Royan Côte de Beauté

Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Trois formats en solo ou duo qui alternent natation et course à pied suivant votre niveau.

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Esplanade Kerimel de Kerveno Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine triathclubroyannais@yahoo.fr

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English :

Three solo or duo formats that alternate between swimming and running, depending on your skill level.

L’événement Swimrun Royan Côte de Beauté Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan