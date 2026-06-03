Swing – Bals en plein air – Lundis soirs Campus Diderot Paris

Gratuit : Initiation et Soirée

7e édition des Bals en plein air du Campus Diderot.

Chaque lundi soir de l’été venez savourer le Jazz et danser avec nous.

L’asso Rockin’ Flip vous invite tout l’été sur le Campus Diderot :

Horaires :

19h30 – 20h15: Initiation/débutant Lindy Hop. Lancez-vous, n’attendez plus.

20h15 – 22h30 (minimum) : Danse libre avec DJ Swing

Optionnel : ceux qui le souhaitent peuvent apporter de quoi grignoter et boire, ainsi que vos écocups !

Invitez/Partagez

Evènement GRATUIT

ACCES

Esplanade Pierre Vidal-Naquet – Campus Diderot – Paris 13e Ardt

Métro 7 Bibliothèque François Mitterand

Bus 325 Thomas Mann

Soirée et Initiation Rhythm ‘N’ Blues Swing chaque samedi soir même endroit même heure :

https://fb.me/e/3RXIxcX0y

Attention : N’apportez pas d’objet de valeur, l’équipe ne saurait être tenue responsable en cas de perte/vol.

Chaque lundi à partir du 29 juin ce sont les Bals Swing en plein air de Diderot ! L’événement est gratuit avec initiation Swing à 19h30 puis danse libre. Rendez-vous sur le campus Diderot (Paris 13e). Venez nombreux !

Du lundi 29 juin 2026 au lundi 27 juillet 2026 :

lundi

de 19h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-28T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T19:30:00+02:00_2026-06-29T22:30:00+02:00;2026-07-06T19:30:00+02:00_2026-07-06T22:30:00+02:00;2026-07-13T19:30:00+02:00_2026-07-13T22:30:00+02:00;2026-07-20T19:30:00+02:00_2026-07-20T22:30:00+02:00;2026-07-27T19:30:00+02:00_2026-07-27T22:30:00+02:00

Campus Diderot Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.facebook.com/events/1485643592583720/ hello@rockinflip.com https://www.facebook.com/RockinFlipSchool https://www.facebook.com/RockinFlipSchool



Afficher la carte du lieu Campus Diderot et trouvez le meilleur itinéraire

