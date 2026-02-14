Swing Night Fever, Le Bistrot de St So, Lille

Swing Night Fever 6 et 7 mars Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T00:00:00+01:00 – 2026-03-07T01:30:00+01:00

VENDREDI 6 MARS

→ SWING NIGHT FEVER

21H–2H / GRATUIT

(SWING / JAZZ SWING)

Ouverture 18h

Snack by ShiiFooMii 19h-22h

Début des concerts : 21h

SWING NIGHT FEVER AT ST SO

Le bal swing qui fait vibrer Lille !

Le Vendredi 6 mars à partir de 21h, le swing envahit St So Lille pour une soirée 100 % danse, énergie et bonne humeur !

3 groupes live dédiés au bal swing :

Black Trombone

Swinging Gentlemen

✨ Sparkly Swing Band

Une ambiance explosive, des musiciens au top, une piste de danse en feu…

Interdit de rester immobile !

St So – Lille

À partir de 21h

Jazz swing – Lindy Hop – Charleston

Un événement JLB Prod

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Vendredi 6 mars (21h–2h, gratuit) : Swing Night Fever à St So. Bal swing avec Black Trombone, Swinging Gentlemen et Sparkly Swing Band. Jazz swing, lindy hop et dancefloor en feu