Swing Night Fever, Le Bistrot de St So, Lille
Swing Night Fever, Le Bistrot de St So, Lille vendredi 6 mars 2026.
Swing Night Fever 6 et 7 mars Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-07T00:00:00+01:00 – 2026-03-07T01:30:00+01:00
VENDREDI 6 MARS
→ SWING NIGHT FEVER
21H–2H / GRATUIT
(SWING / JAZZ SWING)
Ouverture 18h
Snack by ShiiFooMii 19h-22h
Début des concerts : 21h
SWING NIGHT FEVER AT ST SO
Le bal swing qui fait vibrer Lille !
Le Vendredi 6 mars à partir de 21h, le swing envahit St So Lille pour une soirée 100 % danse, énergie et bonne humeur !
3 groupes live dédiés au bal swing :
Black Trombone
Swinging Gentlemen
✨ Sparkly Swing Band
Une ambiance explosive, des musiciens au top, une piste de danse en feu…
Interdit de rester immobile !
St So – Lille
À partir de 21h
Jazz swing – Lindy Hop – Charleston
Un événement JLB Prod
➡️ Suivez-nous pour ne rien manquer :
https://www.facebook.com/jlbprodagence/
#SwingNight #BalSwing #LindyHop #JazzSwing #StSoLille #SortirALille #SoiréeDansante #JLBProd
Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.
Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur
17 Bd JB Lebas – Lille
Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille
À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
