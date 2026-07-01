Sylvain Tesson – Conférence-Rencontre littéraire autour de son œuvre « Les piliers de la mer », Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Sylvain Tesson – Conférence-Rencontre littéraire autour de son œuvre « Les piliers de la mer » Mercredi 2 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Tarif unique : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T22:00:00+01:00

Une conférence exclusive où Sylvain Tesson vous partagera sa vision du voyage, de la liberté et vous présentera son dernier livre « Les piliers de la mer », édité aux éditions Albin Michel.

Où peut-on encore fouler des espaces intouchés sur la planète ? Sylvain Tesson se lance à l’assaut des piliers de la mer, colonnes rocheuses dressées devant les côtes du monde. De la Tasmanie au Shetland, du Cap Horn à l’aiguille d’Étretat, l’écrivain vous invite à découvrir le sommet des pilastres battus par le ressac. Symboliquement, ces tours de la haute mer représentent les figures de la dissidence : elles s’écartent de la masse continentale, préférant s’isoler. Qui êtes-vous, vigies abandonnées ? Le dernier refuge des hommes libres ?

Possibilité de vous procurer l’ouvrage « Les piliers de la mer » sur place. Une séance de dédicaces suivra la conférence.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/261/le_pin_galant/conference_sylvain_tesson »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Une conférence exclusive où Sylvain Tesson vous partagera sa vision du voyage, de la liberté et vous présentera son dernier livre « Les piliers de la mer », édité aux éditions Albin Michel. Conférence Livre