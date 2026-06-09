Sylvette et ses amis exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Sylvette et ses amis exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-06

Du 6 au 12 juillet 2026, à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, Sylvette et ses amis réunit Caroline Minassian, Léa, Michel Bougas et Sylvette Lengaigne autour de la peinture, du dessin et de la céramique.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 19 67 20 s.lengaigne@laposte.net

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English :

From July 6 to 12, 2026, at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage, Sylvette et ses amis brings together Caroline Minassian, Léa, Michel Bougas and Sylvette Lengaigne around painting, drawing and ceramics.

L’événement Sylvette et ses amis exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage