Sylvie Graf Créations Marlenheim
vendredi 23 octobre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Sylvie Graf Créations
16 Rue du Vignoble Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-23 17:00:00
fin : 2026-10-23 18:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Découvrez mon atelier d’artiste et mes savoir-faire à travers une rencontre conviviale autour de la peinture, de la sculpture sur pierre et des différentes étapes de création.
L’atelier de Sylvie Graf est un lieu de création dédié à la peinture et à la sculpture sur pierre. Depuis plus de 40 ans, l’artiste y développe un univers personnel mêlant matières, couleurs et savoir-faire artisanaux. Les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de son travail, ses techniques de création et les différentes facettes de son activité artistique. .
16 Rue du Vignoble Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 61 47 59 73 sylviegrafcreations@gmail.com
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English :
Discover my artist’s studio and my craft through a friendly gathering focused on painting, stone sculpture, and the various stages of the creative process.
L’événement Sylvie Graf Créations Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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