Sympa’trick’s Day place Maurice Faure Romans-sur-Isère mardi 17 mars 2026.
place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-17 16:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-17
Les Sympa’trick’s Dayssss débarquent: au programme, il y aura à boire, à manger et de la musique en soirée.
Et en prime de la bière stout Brasserie des Abymes en exclusivité !
Donc viens ça va être bien !
place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 35 70 contact@lejakadi.fr
English :
The Sympa’trick’s Dayssss are here: there’ll be food, drink and music all evening.
Plus exclusive Brasserie des Abymes stout beer!
So come along, it’s going to be great!
