Sympa’trick’s Day place Maurice Faure Romans-sur-Isère

Sympa’trick’s Day

place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17

Les Sympa’trick’s Dayssss débarquent: au programme, il y aura à boire, à manger et de la musique en soirée.

Et en prime de la bière stout Brasserie des Abymes en exclusivité !

Donc viens ça va être bien !

place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 35 70 contact@lejakadi.fr

English :

The Sympa’trick’s Dayssss are here: there’ll be food, drink and music all evening.

Plus exclusive Brasserie des Abymes stout beer!

So come along, it’s going to be great!

L’événement Sympa’trick’s Day Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-06 par Valence Romans Tourisme