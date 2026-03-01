Sympa’trick’s Day place Maurice Faure Romans-sur-Isère

Sympa’trick’s Day place Maurice Faure Romans-sur-Isère mardi 17 mars 2026.

Sympa’trick’s Day

place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 16:00:00
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-17

Les Sympa’trick’s Dayssss débarquent: au programme, il y aura à boire, à manger et de la musique en soirée.
Et en prime de la bière stout Brasserie des Abymes en exclusivité !
Donc viens ça va être bien !
  .

place Maurice Faure Le Jakadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 35 70  contact@lejakadi.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sympa’trick’s Dayssss are here: there’ll be food, drink and music all evening.
Plus exclusive Brasserie des Abymes stout beer!
So come along, it’s going to be great!

L’événement Sympa’trick’s Day Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-06 par Valence Romans Tourisme

Prochains événements à Romans-sur-Isère