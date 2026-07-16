Symphony of Rats, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Symphony of Rats Vendredi 20 novembre, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:15:00+01:00

Dans un vaisseau spatial / atelier d’artiste / galerie, un président des États-Unis, dans un futur imaginaire, (Ari Fliakos, tête de proue du Wooster) reçoit des messages par des voies mystérieuses. Doit-il les prendre au sérieux ? Autour de lui une cour étrange s’agite : une mystérieuse femme chapeautée, un gourou à locks, un médecin sinistre et un rat géant messager. À la mise en scène, Elizabeth LeCompte et Kate Valk renouvellent la version de Richard Foreman de 1988 par des couches sonores, visuelles et technologiques où se télescopent les références littéraires et cinématographiques – du Dictateur de Chaplin à la poésie de William Blake. Jouée à cent à l’heure sur un plateau saturé d’objets, cette hallucination théâtrale collective s’inscrit résolument dans la droite ligne du théâtre du Wooster depuis 1979 : post-dramatique, anarchique et jouissif.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/symphony-rats-20112026-1900 »}]

Dans une mise en scène d’Elizabeth LeCompte et Kate Valk, The Wooster Group assemble une multitude de fragments hallucinatoires pour en faire une satire musicale de science-fiction sur le pouvoir …