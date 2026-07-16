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SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals

samedi 15 août 2026 · Nasbinals

SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
48260 Nasbinals
Département
Lozère
Tarif
55 55 65 Adulte

Nasbinals

SYNECROSIS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/
Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/   .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie   contact@mordorfest.fr

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English :

A producer and DJ based in Lozère and Italy, Synecrosis relies on improvisation to craft intense, progressive minimal techno sets.
As part of the 2026 Mordorfest Festival:
Website: https://mordorfest.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/mordorfest
Instagram: https://www.instagram.com/mordor.fest.france/

L’événement SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48

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