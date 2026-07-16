Informations pratiques

Nasbinals

SYNECROSIS EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 65 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/

Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

A producer and DJ based in Lozère and Italy, Synecrosis relies on improvisation to craft intense, progressive minimal techno sets.

As part of the 2026 Mordorfest Festival:

Website: https://mordorfest.fr/

Facebook: https://www.facebook.com/mordorfest

Instagram: https://www.instagram.com/mordor.fest.france/

L’événement SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48