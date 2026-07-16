SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals
samedi 15 août 2026 · Nasbinals
Informations pratiques
Nasbinals
SYNECROSIS EN CONCERT
Nasbinals Lozère
Tarif : 55 – 55 – 65 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/
Producteur et DJ basé en Lozère et en Italie, Synecrosis s’appuie sur l’improvisation pour tisser des sets techno minimales intenses et progressifs.
Dans le cadre du Festival Mordorfest 2026
Site internet https://mordorfest.fr/
Facebook https://www.facebook.com/mordorfest
Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .
Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr
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English :
A producer and DJ based in Lozère and Italy, Synecrosis relies on improvisation to craft intense, progressive minimal techno sets.
As part of the 2026 Mordorfest Festival:
Website: https://mordorfest.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/mordorfest
Instagram: https://www.instagram.com/mordor.fest.france/
L’événement SYNECROSIS EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48
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