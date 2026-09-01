Taapita – Chants des désirs et des dévotions – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris
Informations pratiques
« Taapita – Chants des désirs et des dévotions » est un récit dansé qui plonge profondément dans les profondeurs de la passion et des émotions tendres de l’amour et de la dévotion. Chaque pièce de cette performance est une danse de passion brûlante, de désir profond, de dévotion fidèle et de la douleur douce-amère qui l’accompagne, un peu comme les journées torrides, mais magnifiques de l’été.
« Taapita » est une présentation solo de Bharatanatyam en quatre parties, qui voyage à travers divers univers.
La performance traverse l’ambiance majestueuse du temple Mannargudi Rajagopalaswamy, la chambre intime de Mata Sita à Lanka, les paysages spirituels de l’Odisha, où elle explore la poésie Bhakti sublime de Banamali Dasa et elle se termine dans la terre des Shakta Upasakas, le Bengale.
Pritam Das exprime sa passion pour la danse à travers son immense dévouement et sa grâce naturelle en tant que danseur de Bharatanatyam. Ayant suivi sa formation initiale sous la direction de Jayita Ghosh et Samrat Dutta, il est maintenant sous la tutelle avancée de Rama Vaidyanathan, lauréate du prix Sangeet Natak Akademi.
Pritam a dansé en solo et en groupe dans l’ensemble de sa professeure lors de plusieurs festivals prestigieux. Il est artiste de grade ‘A’ à Doordarshan, artiste inscrit à Spic Macay, et a également reçu une bourse nationale du Ministère de la Culture, du Gouvernement de l’Inde et du Gouvernement de Delhi.
Photo : Chuchi Guerra
« Taapita – Chants des désirs et des dévotions » est un récit dansé qui plonge profondément dans les profondeurs de la passion et des émotions tendres de l’amour et de la dévotion.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant tarif enfant : 10 EUR
plein tarif : 20 EUR
tarif réduit : 15 EUR Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00
Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris
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