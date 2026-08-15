TABANAR LE TAQUIN Toulouse
mercredi 16 septembre 2026 · LE TAQUIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TABANAR
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR
8.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 21:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Tambours, Oscillateurs, Timbre, Amplis, Cymbales, Infrabasses, Ferraille, Effets, Grosse Caisse, LFO, Circuits Imprimés, Tilter, Touches, Peaux, Potards, Baguettes, Filtres, Arpégiateur, Rien d’écrit, Tout Imprévu, TABANAR
LINE UP
– Bastien ANDRIEU Claviers
– Pierre POLLET Batterie 8.8 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Drums, Oscillators, Timbre, Amps, Cymbals, Sub-bass, Metal, Effects, Bass Drum, LFO, Printed Circuit Boards, Tilter, Keys, Drumheads, Knobs, Drumsticks, Filters, Arpeggiator, Nothing Written Down, Totally Improvised, TABANAR
L’événement TABANAR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SHAHZEN (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 15 août 2026
- VIVALDI, LES QUATRE SAISONS EGLISE SAINT AUBIN Toulouse 15 août 2026
- No hard feelings – Le Monde est à nous, Le Cratère – Toulouse, Toulouse 16 août 2026
- BAL MEXICAIN LA CAVE POÉSIE Toulouse 17 août 2026
- LIVIA GIAFFREDA (CHANSONS DU MONDE) LA CAVE POÉSIE Toulouse 18 août 2026