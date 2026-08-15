TABANAR LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TABANAR

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 21:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Tambours, Oscillateurs, Timbre, Amplis, Cymbales, Infrabasses, Ferraille, Effets, Grosse Caisse, LFO, Circuits Imprimés, Tilter, Touches, Peaux, Potards, Baguettes, Filtres, Arpégiateur, Rien d’écrit, Tout Imprévu, TABANAR

LINE UP

– Bastien ANDRIEU Claviers

– Pierre POLLET Batterie 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drums, Oscillators, Timbre, Amps, Cymbals, Sub-bass, Metal, Effects, Bass Drum, LFO, Printed Circuit Boards, Tilter, Keys, Drumheads, Knobs, Drumsticks, Filters, Arpeggiator, Nothing Written Down, Totally Improvised, TABANAR

L’événement TABANAR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE