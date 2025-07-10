Tabata au lac de la forêt, réservation en ligne. Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault vendredi 10 juillet 2026.

Châtellerault

Tabata au lac de la forêt, réservation en ligne.

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:30:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22

Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.

**Du 7 Juillet au 22 Août**

Groupe de 9 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 30 minutes**:

**Lieu**: au lac de la forêt.

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation** et inscription en ligne .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Tabata au lac de la forêt, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne