Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos Maison de la vie associative Arles

Informations pratiques

Arles

Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos

Vendredi 25 septembre 2026 de 19h30 à 21h. Maison de la vie associative Auditorium de la Maison de la vie associative Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Tablao Flamenco traditionnel, Pia à la danse, Mateo Campos et Yannis Kefaloucos au chant et Antonio Cortes à la guitare

Quand il manque des Paroles, c’est les les mains qui parlent. le corps exprime ce que en paloles on n’ose pas dire .

Suivez nous pour un petit moment dans notre voyage en Andalousie! .

Maison de la vie associative Auditorium de la Maison de la vie associative Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 78 44 93 contact@solocompas.fr

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English :

Traditional flamenco tablao, with Pia dancing, Mateo Campos and Yannis Kefaloucos singing, and Antonio Cortes on guitar

L’événement Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles