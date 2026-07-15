Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos Maison de la vie associative Arles
vendredi 25 septembre 2026 · Maison de la vie associative · Arles
Informations pratiques
Arles
Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos
Vendredi 25 septembre 2026 de 19h30 à 21h. Maison de la vie associative Auditorium de la Maison de la vie associative Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Tablao Flamenco traditionnel, Pia à la danse, Mateo Campos et Yannis Kefaloucos au chant et Antonio Cortes à la guitare
Quand il manque des Paroles, c’est les les mains qui parlent. le corps exprime ce que en paloles on n’ose pas dire .
Suivez nous pour un petit moment dans notre voyage en Andalousie! .
Maison de la vie associative Auditorium de la Maison de la vie associative Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 78 44 93 contact@solocompas.fr
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English :
Traditional flamenco tablao, with Pia dancing, Mateo Campos and Yannis Kefaloucos singing, and Antonio Cortes on guitar
L’événement Tablao Flamenco Cuando faltan las palabras, hablan las manos Arles a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme d’Arles
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