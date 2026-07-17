Table ronde « Alliances vivantes : construire un imaginaire écologique », Fondation d’entreprise Martell, Cognac

Informations pratiques

Table ronde « Alliances vivantes : construire un imaginaire écologique » Samedi 19 septembre, 18h00 Fondation d’entreprise Martell Charente

Gratuit, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la table ronde « Alliances vivantes : construire un imaginaire écologique » s’intéressera à la manière dont les artistes utilisent la narration pour réinventer nos façons de percevoir le monde.

Avec la participation de la photographe Chloé Azzopardi et de l’autrice de bande dessinée Zoé Sauvage.

La rencontre sera modérée par Émilie Villez, commissaire de l’exposition « Le Singe et l’Argile ».

Le Texte Libre proposera également à la vente une sélection d’ouvrages choisis par la commissaire de l’exposition.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 36 33 51 http://www.fondationdentreprisemartell.com https://www.facebook.com/fondationmartell;http://www.twitter.com/fdtmartell;http://www.instagram.com/fondationmartell [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/ »}] Lancée en octobre 2016, la fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire, favorisant les collaborations locales, nationales et internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste singulier au cœur de la ville de Cognac, la fondation se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 et 5 étages en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, la table ronde « Alliances vivantes : construire un imaginaire écologique » s’intéressera à la manière dont les artistes s’emparent…

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