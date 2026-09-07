Table-ronde : ce que le regard des femmes apporte à l’histoire de l’art, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes
Informations pratiques
Table-ronde : ce que le regard des femmes apporte à l’histoire de l’art Samedi 19 septembre, 17h00 Cinéma l’Arsenal Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Ce que le regard des femmes apporte à l’histoire de l’art animée par Isabelle Mauchin, Directrice adjointe
Des artistes femmes aux chercheuses en passant par les professionnelles de la conservation et de la médiation culturelle ou encore les publics, la place des femmes dans les institutions muséales a profondément évolué dans les 150 dernières années. Trois docteures en histoire contemporaine et en histoire de l’art brossent cette aventure humaine contemporaine !
→ La table ronde sera suivie de la projection du film The Lost King (Stephen Frears, 2022).
En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal
Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Ce que le regard des femmes apporte à l’histoire de l’art animée par Isabelle Mauchin, Directrice adjointe
©Ville de Valenciennes
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