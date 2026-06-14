Table ronde — Histoire d’une collection : la former et la faire vivre Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 18 juin 2026.

L’exposition La photographie en toutes lettres, réunissant 36 artistes issu·es de la Collection d’entreprise Neuflize OBC et des collections de la MEP, s’inscrit dans un partenariat de longue date entre les deux institutions, porté depuis près de trente ans par le soutien fidèle de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC.

Cette rencontre propose d’aborder la formation d’une collection au sein de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC, en retraçant son histoire et son évolution. Elle mettra en lumière le rôle du comité scientifique dans la constitution des ensembles d’œuvres, ainsi que les axes fondateurs qui structurent la collection, notamment les questions du portrait et de la mémoire.

Avec Caroline Stein, responsable de la Fondation et conservatrice de la Collection d’entreprise Neuflize OBC, Aline Pujo, première conservatrice de la collection Neuflize OBC de 2000 à 2012, et Michel Poivert, historien de l’art et membre du comité d’acquisition de la collection Neuflize OBC. La discussion sera modérée par Julie Jones, directrice de la MEP.

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition La photographie en toutes lettres, présentée dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, la MEP organise une table ronde consacrée à l’histoire d’une collection, à travers les enjeux de sa constitution, son évolution dans le temps et les choix curatoriels qui la structurent.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/table-ronde-histoire-dune-collection-la-former-et-la-faire-vivre/



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