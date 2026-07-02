Table ronde : Le repas français : un patrimoine en mouvement, La cité du vin, Bordeaux

Informations pratiques

Table ronde : Le repas français : un patrimoine en mouvement Samedi 19 septembre, 15h30 La cité du vin Gironde

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2026, dont la thématique est « Patrimoine en danger », rendez-vous pour une table ronde sur la gastronomie et les français à la Cité du Vin.

Il y a 15 ans, l’UNESCO inscrivait le Repas Gastronomique des Français au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Une reconnaissance mondiale d’un rituel à la française, une pratique sociale et culturelle reposant sur le choix attentif des produits, sur l’accord des mets et des vins, sur le dressage de la table et le plaisir d’être ensemble. Mais que reste-t-il de ce repas dans le quotidien des Français en 2026 ?

L’accélération des modes de vie, l’essor du snacking, les nouvelles injonctions nutritionnelles et environnementales ou encore l’éclatement des régimes alimentaires ont profondément reconfiguré nos façons de manger et fragilisé l’idéal du repas partagé.

Venez réfléchir à ce patrimoine du bien manger et bien boire, et à se demander s’il est aujourd’hui en danger.

L’Exposition permanente sera ouverte au public tout au long du weekend des Journées Européennes du Patrimoine et Matrimoine, de 10h à 19h, avec entrée payante.

La cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com https://www.facebook.com/laciteduvin;https://www.instagram.com/laciteduvin/;https://www.youtube.com/Laciteduvin [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/le-repas-francais-un-patrimoine-en-mouvement »}] https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/le-repas-francais-un-patrimoine-en-mouvement Située à Bordeaux, la cité du vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La cité du vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

Dans le cadre des **Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2026**, dont la thématique est « _Patrimoine en danger_ », rendez-vous pour une table ronde sur la gastronomie et les français …

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