Table ronde « Le temps d’une pose », Espace des Augustins, Montauban

Informations pratiques

Table ronde « Le temps d’une pose » Samedi 19 septembre, 18h00 Espace des Augustins Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne

Réunis par les Archives départementales sur la scène de l’Espace des Augustins, historiens, archivistes et descendants de photographes échangeront avec le public autour du patrimoine photographique en Tarn-et-Garonne.

La table ronde réunira François Bordes, archiviste et historien de la photographie, Madeleine Ortal, descendante de Léopold Mathet, pionnier de la photographie en Tarn-et-Garonne, ainsi qu’un représentant d’un studio photographique local. Elle sera animée par Jérôme Cras et Johan Bories, des Archives départementales de Tarn-et-Garonne.

Fruit de nombreuses innovations technologiques apparues depuis le début du XIXe siècle, la photographie compte plusieurs pionniers et promoteurs dans le département. Grâce au rayonnement de Toulouse, à l’activité des sociétés savantes engagées dans la préservation du patrimoine, aux expérimentations scientifiques d’autodidactes et au développement du matériel photographique, l’image s’est progressivement imposée dans l’histoire locale et dans les foyers.

Fragile et très apprécié des chercheurs comme des collectionneurs, ce patrimoine soulève aujourd’hui de nombreux enjeux liés à la conservation des supports et à la réutilisation des images.

Espace des Augustins 27 Rue des Augustins, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.espacedesaugustins.fr/ Installé dans le couvent des Augustins, l’Espace des Augustins se compose d’une salle de 164 places équipée pour les spectacles, les projections vidéo, les conférences et une seconde à l’étage destinée aux expositions.

Dédié à tous les Arts, l’Espace des Augustins répond à trois impératifs :

– Contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre à la culture sous tous ses angles, arts vivants, visuels, musique, chorégraphie,

– Provoquer les croisements entre disciplines artistiques et la rencontre du public avec les œuvres et les artistes, invités à créer, à transmettre leurs savoirs et savoir-faire,

– Faire écho à la richesse des projets culturels développés sur le territoire départemental par les associations, soutenues pour leur force de création, de diffusion, de médiation et de valorisation du patrimoine.

L’ espace des Augustins est ouvert à toutes et à tous.

Usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne

© Archives départementales de Tarn-et-Garonne, fonds Genyiès, 7 Fi 513