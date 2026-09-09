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Table-ronde : le travail des restauratrices dans les musées, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes

Table-ronde : le travail des restauratrices dans les musées, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma l'Arsenal
Adresse
12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Table-ronde : le travail des restauratrices dans les musées Samedi 19 septembre, 14h00 Cinéma l’Arsenal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Le travail des restauratrices dans les musées animée par Louise Dale, Régisseure des collections

Plongez dans les coulisses d’un métier fascinant ! Préservation du patrimoine, défis techniques et réalités du terrain : venez rencontrer les grandes figures féminines de la restauration d’objets et d’œuvres d’art. Une table ronde exclusive pour découvrir les coulisses, les immenses responsabilités et la passion qui animent ces femmes de l’ombre.

→ La table ronde sera suivie de la projection du film La Momie (Stephen Sommers, 1999).

En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal

Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Le travail des restauratrices dans les musées animée par Louise Dale, Régisseure des collections

©Ville de Valenciennes

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