Table ronde : Modèles agroécologiques durables, rôle et impacte dans un secteur encore masculin, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Table ronde : Modèles agroécologiques durables, rôle et impacte dans un secteur encore masculin Vendredi 13 novembre, 09h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T09:00:00+01:00 – 2026-11-13T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T09:00:00+01:00 – 2026-11-13T12:00:00+01:00

Les femmes sont essentielles en agriculture mais font face à des inégalités et une faible représentation.

Cette table ronde explore obstacles, engagements et contributions à des modèles agroécologiques durables. Venez débattre de leur rôle et de leur impact dans ce secteur encore masculin.

En partenariat avec la faculté de droit de Draguignan, la maison de la transhumance, les associations locales, le lycée agricole de Carmejane ainsi que le lycée agricole de Saint Maximin.

De 9h à 12h

Gratuit sur réservation.

Public adultes.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/table-ronde-modeles-agroecologiques-durables-role-et-impacte-dans-un-secteur-encore-masculin.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

2026 : l’Année internationale des Parcours et du pastoralisme ainsi que des Agricultrices.