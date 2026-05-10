Table ronde : Mon Romain Rolland à moi Ecole des Mines Paris

Une fois n’est pas coutume, nous aurons une table ronde avec 4 personnes qui évoqueront leur rapport à l’écrivain Romain Rolland (1866-1944), prix Nobel de littérature 1914, auteur des fameux Jean-Christophe ou Colas Breugnon :

– Martine Liégeois, présidente de l’Association Romain Rolland : éléments biographiques.

– Claire Basquin, auteure d’un thèse sur RR : Rolland et l’éducation.

– Alexandre Moatti : autour du Journal de Vézelay, 1938-1944.

– Michel Mollard, auteur d’une pièce de théâtre sur Romain Rolland.

(programme complet de ce cycle 3 de conférences, du mardi 14 avril au mardi 16 juin, à https://www.canal-u.tv/chaines/culturegnum/conferences-l-heure-cultureg-a-mines-psl)

Conférence « L’heure cultureG à Mines-PSL » le mardi 26 mai à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 26 mai 2026

de 18h30 à 20h30

payant

De 2 à 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T18:30:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00

Ecole des Mines 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/mon-romain-rolland-a-moi-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-3-seance-3/2026/05/26/928 cultureg2026@orange.fr



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