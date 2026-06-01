[TABLE RONDE] – Monnaies publiques et monnaies privées à l’ère du numérique, Faculté de Droit et des Sciences Économique, Limoges

[TABLE RONDE] – Monnaies publiques et monnaies privées à l’ère du numérique Mercredi 3 juin, 17h15 Faculté de Droit et des Sciences Économique Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:15:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:15:00+02:00 – 2026-06-03T18:30:00+02:00

À l’heure du numérique, la monnaie évolue rapidement : entre projets de monnaies digitales de banques centrales, essor des cryptomonnaies, des stablecoins privés et développement de la tokenisation, les repères traditionnels sont bouleversés.

Quels changements cela implique-t-il pour nos paiements du quotidien ? Et quel avenir pour les banques, acteurs historiques de l’intermédiation financière ?

Cette table ronde réunira des intervenants, experts ou acteurs, privés ou publics, afin de croiser les points de vue et rendre ces enjeux accessibles au plus grand nombre. Un moment d’échange ouvert pour mieux comprendre les transformations en cours et leurs implications concrètes.

➡️INTERVENANTS

Pauline MOREL, BPCE Payment Services, Directrice Relations de Place et Prospective

Philippe SEIGNE-VIALLEIX, Banque de France, Directeur Départemental Haute-Vienne

Christophe VAN CAUWENBERGHE, Société Générale-Banque de détail, Directeur de Programme Euro Numérique

Le 3 juin 2026

à partir de 17h15

Amphi 400A – Faculté de Droit et des Sciences Économiques, 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges – Entrée libre

Faculté de Droit et des Sciences Économique 5 rue Félix Éboué, 87031 Limoges Limoges 87085 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Monnaies publiques et monnaies privées à l’ère numérique. Quels impacts sur les systèmes de paiement et l’intermédiation bancaire ?