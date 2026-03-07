Table ronde : Prendre soin – une pratique collective Mairie de Paris Centre PARIS
20 ans, c’est l’occasion de faire le bilan et de se tourner vers l’avenir.
Pour fêter cet anniversaire, le Groupe d’Entraide Mutuelle Connexion Plus revisite son histoire et invite d’autres GEM. Qu’est-ce qui nous distingue ? Qu’est-ce qui nous relie ? Où en est le pari des GEM aujourd’hui ?
Connexion Plus est en gestion directe. On parlera de l’autonomie (avec ses défis), mais aussi accueil, citoyenneté, reconnaissance mutuelle…
Le 18 avril de 14h à 17h30, nous réunissons autour d’une table ronde adhérents, présidents, salariés, et partenaires du GEM. Vous êtes invités à faire partie du public mais aussi à échanger avec nous.
En 2006 étaient créés les premiers GEM : des associations de personnes concernées par la vulnérabilité psychique ou sociale.
L’idée : créer du lien social et reprendre confiance en soi pour mieux participer à la vie citoyenne.
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS
+33650706874 secretariat@gem-connexion.fr
