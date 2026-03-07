20 ans, c’est l’occasion de faire le bilan et de se tourner vers l’avenir.

Pour fêter cet anniversaire, le Groupe d’Entraide Mutuelle Connexion Plus revisite son histoire et invite d’autres GEM. Qu’est-ce qui nous distingue ? Qu’est-ce qui nous relie ? Où en est le pari des GEM aujourd’hui ?

Connexion Plus est en gestion directe. On parlera de l’autonomie (avec ses défis), mais aussi accueil, citoyenneté, reconnaissance mutuelle…

Le 18 avril de 14h à 17h30, nous réunissons autour d’une table ronde adhérents, présidents, salariés, et partenaires du GEM. Vous êtes invités à faire partie du public mais aussi à échanger avec nous.

En 2006 étaient créés les premiers GEM : des associations de personnes concernées par la vulnérabilité psychique ou sociale.

L’idée : créer du lien social et reprendre confiance en soi pour mieux participer à la vie citoyenne.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS

+33650706874 secretariat@gem-connexion.fr



